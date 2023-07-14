Партнеры боятся давать оружие – используем свое, – Залужный об ударах по врагу на его земле

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался по поводу ударов по территории России. По его словам, если наши партнеры боятся давать украинской армии оружие для этих действий, наша страна использует для этого оружие отечественного производства.

Тем не менее он отметил, что украинское военное командование не признает свою причастность к ударам по России. Однако он заверил, что украинская армия "проводит ту работу, которую считает подходящей".

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Бьет ли Украина по территории России

Журналисты издания отметили, что наши западные союзники, ссылаясь на опасения эскалации войны с Россией, выдвинули условие украинскому командованию относительно ракет большой дальности и другого оборудования, которое они предоставили. Партнеры попросили, чтобы это оружие не было использовано для ударов по территории России.

Сам Залужный подчеркнул, что "не должен спрашивать у кого-либо разрешения, что делать на территории врага". По его словам, для него приоритетной задачей является "спасти свой народ от врага".

"Мне почему-то приходится думать, что мне там ничего не позволяют, потому что Путин применит ядерное оружие. Детям, которые умирают, безразлично", – подчеркнул он.

Главнокомандующий также подчеркнул, что это проблема только нашего государства, и только украинскому военному командованию решать, как убить этого врага. В том числе и на его территории.

Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько необходимо,

– отметил Залужный.

Несмотря на это, он не уточнил, были ли удачные удары по России именно с использованием украинского оружия. Он также не сказал, какое оружие Украина использует для этих возможных ударов.

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