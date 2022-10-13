ПАСЕ сочла российский режим террористическим: какие это последствия будет нести за собой

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала политический режим Владимира Путина террористическим. Соответствующая резолюция ничем не хуже, если бы США предоставили России статус террористки.

Это решение приняли все парламенты Европы. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк.

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Европа наконец-то проснулась

Это говорит о том, что мир мобилизуется вокруг Украины и черное начинает называть черным. Это прекрасно – Европа просыпается,

– заметил политолог.

Европейский Союз наконец-то поддержал Украину в нашем желании признать Россию террористом, коим она и есть, обстреливая украинские города и уничтожая гражданскую инфраструктуру. По мнению Давыдюка, резолюция ПАСЕ – это пик украинской дипломатии в этой войне. Кроме того, впереди нас ждут еще несколько таких "пиков".

Давыдюк прокомментировал признание России террористом: смотрите видео

Что предполагает резолюция

Прежде всего, Россия, согласно резолюции, признана страной-террористом, а соответственно действующий путинский режим – террористическим. Кроме того, она поставила под сомнение законность пребывания России в Совбезе ООН.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева отметила и другие пункты резолюции "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в частности:

подтверждение суверенитета Украины;

создание комплексного международного механизма компенсации, включая международный реестр убытков;

создание механизма постоянной проверки мер по обеспечению и защите системы ответственности за серьезные нарушения международного права России;

вынесение вопроса ответственности России в первые позиции повестки дня будущего 4-го Саммита глав государств Совета Европы;

очищение международных организаций от российских агентов;

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Когда США признают Россию спонсором терроризма