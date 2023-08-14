Усиливает защиту: после внесения залога Паша "Мерседес" увеличил количество адвокатов
Бывшего наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла выпустили под залог и изменили меру пресечения. После этого он решил усилить защиту и нанял новых адвокатов.
Об этом сообщают источники. 24 Канала. Интересно, что у новых адвокатов Паши "Мерседеса" есть практика в защите предателей Украины или лиц с пророссийскими взглядами.
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Кто будет защищать Пашу "Мерседеса" в суде
Кроме Олега Поваляева защищать митрополита будут еще 3 адвоката. Источники в спецслужбах сообщают, что Паша "Мерседес" заключил договоры с такими адвокатами:
- Дмитрий Иванович Марченко, 10 июня 1977 года;
- Денис Юрьевич Записной, 25 января 1980 года;
- Андрей Олегович Доманский, 16 февраля 1979 года.
О записной информации в сети не так много. Известно, что он уроженец Киева, свидетельство адвоката № 7098/10 также получал в родном городе в 2018 году. У него есть собственное адвокатское бюро в Киеве.
А вот другие два адвоката – имеют богатый опыт. К примеру, Марченко – родом из Славянска, Донецкой области. Он получил адвокатское удостоверение в 2011 году в родной Донецкой области, до этого – работал в органах уголовного розыска в городе Славянск. Кроме того, он оказывал правовую помощь бывшему мэру Славянска – депутату Нели Штепы. Напомним, что она подозревалась в совершении преступлений:
- статья 110 – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";
- статья 258 – "Террористический акт".
Адвокат Доманский также из Киева, член адвокатского бюро "Марченко и партнеры", а также руководитель Адвокатского объединения "АМАТ". За время своей карьеры он представлял интересы во многих скандальных процессах:
- дело нардепа Александра Мороза в 1999 году в Верховном суде;
- дело Николая Кохановского по погрому русских банков;
- дело Станислава Краснова за участие в Революции Достоинства и блокады оккупированного Крыма;
- дело Кирилла Вышинского относительно государственной измены;
- дело Артура Денисултанова о покушении на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой и прочее.
Как видим, Паша "Мерседес" существенно усилил свою защиту адвокатами, имеющими опыт по резонансным делам. Можно лишь догадываться, с какой целью митрополит московского патриархата нанимает таких профессионалов.
Дело Паши "Мерседеса": что известно
- СБУ 1 апреля вручила митрополиту подозрение по фактам разжигания религиозной розни и оправдания вооруженной злости России. Если суд признает виновным Пашу "Мерседеса" по этим статьям, ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
- В тот же день митрополит УПЦ МП вызвали на допрос и избрали ему меру пресечения. Однако Паша "Мерседес" отказался носить электронный браслет, потому что у него "аллергия".
- Суд 30 июня продлил меру пресечения еще на 2 месяца. Однако 14 июля Пашу "Мерседеса" отправили в СИЗО с возможностью внесения залога более чем в 33 миллиона гривен.
- После этого в Киево-Печерской Лавре появился ящик, в который собирали деньги на внесение залога. Через несколько дней за митрополита все же внесли залог в размере 33 миллионов гривен, поэтому его пришлось отпустить.