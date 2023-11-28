"Вашими молитвами": Паша Мерседес впервые прибыл в суд после 4 месяцев перерыва из-за инфаркта
Источник:Суспільне
14 августа митрополита УПЦ МП Павла Лебедя госпитализировали из-за острого инфаркта миокарда. С тех пор допросы в рамках судебных дел были приостановлены.
28 ноября скандальный бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь прибыл на судебное заседание в Печерском районном суде. Это произошло впервые после того, как 4 месяца назад у него случился инфаркт.
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Павел рассказал о своем самочувствии
Впрочем, и в этот раз заседание пришлось перенести на завтра, 29 ноября. Так как сторона защиты не пришла.
Сам же Паша Мерседес показался на людях. На вопросы журналистов о самочувствии ответил, что чувствует себя хорошо.
Первое появление Павла Лебедя на публике после месяцев лечения: видео Суспільне
Напомним, 15 августа адвокат Никита Чекман сообщил, что днем ранее митрополит срочно был госпитализирован и прооперирован в кардиологическом отделении одной из больниц Киева. У Лебедя, по словам его защитника, диагностировали острый инфаркт миокарда. Чекман добавил, что все допросы в рамках рассмотрения дела относительно подозреваемого должны быть приостановлены из-за состояния его здоровья.
СБУ передала дело "Мерседеса" в суд
Пока Паша находился на больничном, следствие на месте не стояло. Служба безопасности завершила расследование относительно митрополита Московского патриархата и передала в суд обвинительный акт.
Известно, что Павла Лебедя обвиняют по двум статьям:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно;
- оправдание российской агрессии против Украины, совершенное должностным лицом повторно.
В частности, следователи выяснили, что Павел неоднократно отрицал суверенитет Украины, а российскую агрессию называл "гражданским конфликтом". Кроме того, он позволял себе оскорбительные высказывания в отношении представителей других религиозных конфессий.
За вышеперечисленное Лебедю "светит" 8 лет тюрьмы и конфискация имущества.
Что известно о деле Паши Мерседеса
- 1 апреля 2023 года митрополиту Павлу вручили подозрение за оправдание вооруженного нападения на Украину. Известно, что церковник радовался оккупации Херсона.
- Сначала Павлу был назначен домашний арест. А уже в июле суд отправил его в СИЗО с правом внести залог в размере 33 миллиона гривен.
- В августе залог за Лебедя таки внесли.