Паша "Мерседес" не считает Россию агрессоркой: митрополит УПЦ МП удивил объяснением

Одиозный митрополит УПЦ МП Павел отказался признавать Россию страной-агрессоркой. Он нагло и цинично себя вел перед камерами на судебном заседании.

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, также известный как Паша "Мерседес", сделал циничное заявление о России. Это произошло в пятницу, 14 июля, в суде во время общения с журналистами.

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Что сказал Паша "Мерседес" о России

Представители СМИ несколько раз спросили скандального священнослужителя о том, считает ли он Россию страной-агрессоркой. Тот поначалу уклонялся от прямого ответа. Митрополит Павел заявил, что осуждает агрессию, но не уточнил, чью и против кого.

Когда ему снова задали вопрос, Паша "Мерседес" дал циничный ответ.

Россию не считаю агрессором, потому что у меня там живет сестра,

– сказал он.

Митрополит УПЦ МП добавил, что он осуждает "тех, кто совершает эту агрессию". Когда у него спросили, кто же тогда совершает эту агрессию, он предложил "посмотреть". Когда у него поинтересовались, считает ли он, что Россия не совершает агрессию, Павел Лебедь ответил: "Я этого не сказал – это вы сказали".

Скандальное заявление митрополита Павла о России: видео

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