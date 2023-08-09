Будет в селе и с браслетом: СБУ прокомментировала выход Паши "Мерседеса" под залог

СБУ прокомментировала выход митрополита Павла под залог в 33,3 миллиона гривен. Они заявили, что решение суда никак не повлияет на рассмотрение дела Паши "Мерседеса".

Расследование по делу митрополита продолжается – СБУ заявила, что он понесет справедливое наказание. Одной из статей, которую инкриминируют Паше "Мерседесу", является оправдание агрессии России.

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Паша "Мерседес" не освобождается от наказания

Митрополита Павла освободили под залог в 33,3 миллиона гривен, согласно решению Соломенского районного суда города Киева. Однако, это не влияет на рассмотрение дела в отношении Паши "Мерседеса" – залог не освобождает его от уголовной ответственности.

Речь идет лишь о мере пресечения – инкриминируемые митрополиту статьи предусматривают не только содержание под стражей. Несмотря на внесенный залог, Паша "Мерседес" все же должен соблюдать следующие ограничения:

носить электронное средство контроля;

не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в этом уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Паше "Мерседесу" инкриминируют статьи по оправданию агрессии России и нарушению равноправия граждан в зависимости от их религии. Сейчас расследование по делу митрополита Павла завершилось – его адвокаты знакомятся с делом. После этого обвинительный акт направят в суд.

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