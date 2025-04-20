Неуклюжий шаг Путина: для чего диктатор показательно объявил "пасхальное перемирие"

Глава Кремля во время встречи с главой генштаба Герасимовым 19 апреля объявил о временном перемирии по случаю Пасхи и руководствуясь "гуманитарными соображениями". Таких инициатив уже было несколько, еще в рамках Минских договоренностей, но ни одна из них не длилась и нескольких часов.

Об этом в эфире 24 Канала напомнил председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, обратив внимание на то, что украинцы довольно реалистично отнеслись к заявлению российского диктатора о "пасхальном перемирии".

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Россия боится, что Трамп сорвется с ее крючка

Рыбачук отметил, что не только украинское общество так отреагировало, а и европейские, и большинство американских медиа.

Это был неуклюжий примитивный шаг Путина, наверное в ответ на заявление Рубио, которое наделало много шума о том, что США устали и уйдут. Когда-то Борис Ельцин такими словами передал власть Путину,

– озвучил Рыбачук.

Западные эксперты склоняются к тому, что таким образом глава Кремля хотел бы не дать американскому президенту Трампу сорваться с крючка, на который россияне его подхватили. Это крючок бесконечных переговоров, Москве важно затягивать время.

"Уиткофф, который когда видит Путина, то млеет, снова озвучил, что тот хочет мира. Вэнс, наверное под влиянием встречи с Папой Римским, тоже увидел это чудо и сказал, что до 20 апреля все увидят реальное перемирие, вероятно он знал об инициативе, которую готовил Путин", – предположил Рыбачук.

Что осознает мир в отношении Путина?

Как отметил глава аналитически-адвокационной организации, это совсем не то перемирие, которое должно быть. Оно издевательское, вместо 30 дней – 30 часов, но, как заметил Рыбачук, оно и 30 минут наверняка не продлилось. Запад прекрасно понимает цену этого перемирия.

Эксперты озвучивают, что если страна действительно готовит настоящую паузу боевых действий, то над этим работают неделями или месяцами, потому что каждый солдат и артиллерист должны знать, что с определенного часа указаного дня должен прекратиться огонь. Путин же, как отметил Рыбачук, объявил об этом очень показательно за час или два.

"Мне нравится высказывание о том, что если Россия захочет мира – она просто перестанет воевать и он наступит, а если Украина прекратит воевать, то она исчезнет. Все понимают, что Путин реально может достичь мира, но количество тех, кто верит, что это произойдет – минимальное, я не принадлежу к ним", – озвучил Рыбачук.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российская армия, несмотря на заявление Путина о "пасхальном перемирии", его нарушает. Количество обстрелов увеличилось, а российские войска продолжают штурмовать украинские позиции. Наибольшая активность врага сейчас наблюдается на Покровском и Северском направлениях фронта.