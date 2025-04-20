Про це в етері 24 Каналу нагадав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, звернувши увагу на те, що українці доволі реалістично поставилися до заяви російського диктатора про "великоднє перемир'я".

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Росія боїться, що Трамп зірветься з її гачка

Рибачук зазначив, що не лише українське суспільство так відреагувало, а і європейські та більшість американських медіа.

Це був незграбний примітивний крок Путіна, напевно у відповідь на заяву Рубіо, яка наробила багато шуму про те, що США втомилися і підуть. Колись Борис Єльцин такими словами передав владу Путіну,

– озвучив Рибачук.

Західні експерти схиляються до того, що таким чином очільник Кремля хотів би не дати американському президенту Трампу зірватися з гачка, на який росіяни його підхопили. Це гачок нескінченних переговорів, Москві важливо затягувати час.

"Віткофф, який коли бачить Путіна, то мліє, знову озвучив, що той хоче миру. Венс, напевно під впливом зустрічі з Папою Римським, теж побачив це диво і сказав, що до 20 квітня всі побачать реальне перемир'я, ймовірно він знав про ініціативу, яку готував Путін", – припустив Рибачук.

Що усвідомлює світ стосовно Путіна?

Як зазначив голова аналітично-адвокаційної організації, це зовсім не те перемир'я, яке мало б бути. Воно знущальне, замість 30 днів – 30 годин, але, як зауважив Рибачук, воно і 30 хвилин напевно не тривало. Захід чудово розуміє ціну цього перемир'я.

Експерти озвучують, що якщо країна дійсно готує справжню паузу бойових дій, то над цим працюють тижнями чи місяцями, бо кожен солдат і артилерист повинні знати, що з певної години визначеного дня має припинитись вогонь. Путін же, як зазначив Рибачук, оголосив про це дуже показово за годину чи дві.

"Мені подобається вислів про те, що якщо Росія захоче миру – вона просто перестане воювати й він настане, а якщо Україна припинить воювати, то вона зникне. Всі розуміють, що Путін реально може досягнути миру, але кількість тих, хто вірить, що це станеться – мінімальна, я не належу до них", – озвучив Рибачук.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський повідомив, що російська армія, на дивлячись на заяву Путіна про "великоднє перемир'я", його порушує. Кількість обстрілів збільшилася, а російські війська продовжують штурмувати українські позиції. Найбільша активність ворога нині спостерігається на Покровському та Сіверському напрямках фронту.