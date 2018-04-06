Пасхальный "русский мир": в супермаркете Киева торгуют украшениями с российской символикой

В киевском супермаркете продаются неоднозначные пасхальные украшения, а именно наклейки на пасхальные яйца, на которых изображен традиционный русский символ – матрешка.

Об этом Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Едешь поздно с работы домой, ближе к началу нового дня, понимаешь, что времени на приготовления к домашнему празднованию Пасхи нет. Заходишь в магазин, чтобы хоть как-то догнать еще не реализованные домашние дела, и тут... цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса", – говорится в сообщении вице-премьера.

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Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца... матрешками. Государство в этом точно не может ничего сделать – болезнь в головах,

– отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она также добавила фото с указанием производителя на обратной стороне наклеек: "Буду благодарна за советы, какой может быть применен механизм, что не даст возможности таким вещам случаться в дальнейшем".