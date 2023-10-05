Пашинян на встрече в Гранаде признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана

На саммите Европейского политического сообщества в Гранаде армянский премьер подписал декларацию. Этим документом он признал территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах.

Никол Пашинян вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом подписали совместное заявление. В нем говорится о взаимном признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Армении.

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Какой документ подписал Пашинян

Они (участники встречи – 24 Канал) остаются преданными всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 километров квадратных), как указано в заявлениях президента Мишеля от 14 мая и 15 июля 2023 года,

– написал Евросовет.

Также политики призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы и угрозы силой. Кроме того, они признали, что недавние события – это массовое перемещение карабахских армян.

Кроме того, европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных, содействовать работе по разминированию и сотрудничать, чтобы найти пропавших без вести.

Нагорный Карабах перешел Азербайджану

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Они заявили, что прекратят ее только при полном выводе военных вооруженных сил Армении из Карабаха и роспуске режима в Степанакерте.

Наконец 20 сентября "власть" Нагорного Карабаха приняла предложение Азербайджана и прекратила огонь. После этого боевики и войска Армении должны были покинуть территорию Нагорного Карабаха.

28 сентября непризнанная республика Нагорный Карабах прекратила свое существование. В этот же день бывшего "главу правительства" Нагорного Карабаха задержали спецслужбы Азербайджана.

Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана. Однако ориентировочно 30 лет территорию контролируют этнические армяне. Регион поддерживали Армения и Россия. Последняя там держала своих "миротворцев".