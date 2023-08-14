Срочная госпитализация: Пашу "Мерседеса" прооперировали в кардиологическом отделении
Митрополита УПЦ МП Павла прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц Киева. Госпитализирован бывший наместник Киево-Печерской лавры срочно.
Об этом сообщил адвокат Паши "Мерседеса" Никита Чекман. Что именно произошло с митрополитом, он не сообщил, передает 24 Канал.
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Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство!
– заявил адвокат.
Кстати, недавно стало известно, что бывший наместник Киево-Печерской лавры в октябре 2022 года отдыхал в Турции, хотя сам утверждал, что находится на лечении в Молдове. Когда Пашу "Мерседеса" увидели на границе, он начал оправдываться, что едет на диагностику в соседнюю страну. Однако, как оказалось, он отдыхал в Турции вместе с представителями русской церкви.
Дело Паши "Мерседеса": что известно
- Митрополит Павел 1 апреля 2023 года получил подозрение, поскольку оправдывал российскую агрессию в Украине. В частности, он радовался захвату Херсона и рассказывал о "войне США и России". Уголовные производства начались по фактам разжигания религиозной розни и оправдания вооруженной агрессии России.
- Паша "Мерседес" в интервью утверждал, что в Украине "гражданская война" и отрицал суверенность государства. Также он на суде сказал, что не считает Россию агрессором, потому что там живет его сестра.
- С 1 апреля митрополит был под домашним арестом. Только в июле суд отправил его в СИЗО с правом внести залог в размере 33 миллиона гривен.
- Залог в размере 900 тысяч долларов за Пашу "Мерседеса" все же внес его адвокат Никита Чекман 7 августа. Более того, деньги на залог собирали даже в Лавре – там установили ящик для пожертвований.
- В СБУ подчеркнули, что внесение залога не повлияет на рассмотрение дела: он все равно будет носить электронный браслет и не сможет уехать из села Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя. Также он должен являться в милицию и не может общаться со свидетелями.