Кому стоит сменить паспорт?

По данным Государственной миграционной службы, новый паспорт должен быть выдан, если изменились основные личные данные, содержащиеся в документе. Это включает обновление имени или других ключевых идентификационных данных, за исключением дополнительной переменной информации, что не влияет на основную запись.

Замена также является обязательной, если гражданин получил идентификационный номер налогоплательщика или, наоборот, официальное уведомление об отказе в его присвоении, и эта информация ранее не была отражена в паспорте.

Также паспорт необходимо перевыпустить, если обнаружили неточности или технические ошибки в документе. Любые неверные личные данные, какими бы незначительными они ни казались, требуют исправления путем выдачи нового паспорта.

Кроме этого, паспорт стоит заменить после окончания срока его действия. Документ становится недействительным и если он физически поврежден. Это включает случаи, когда паспорт или фотография порваны, изношены, частично отсутствуют или иным образом изменены так, что невозможно визуально идентифицировать владельца или прочитать важные данные.

Повреждение элементов защиты, перфорации, электронных чипов, штампов или печатей также подпадает под эту категорию.

Для владельцев паспортов старого образца 1994 года действуют особые правила. Если человек достигает возраста 25 или 45 лет и не обновил документ, заменив фотографию в течение одного месяца, паспорт считается недействительным и должен быть заменен в соответствии с законом.

Что стоит знать украинцам о пользовании паспортами?