Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу.

Кому варто змінити паспорт?

За даними Державної міграційної служби, новий паспорт має бути виданий, якщо змінилися основні особисті дані, які містяться у документі. Це включає оновлення імені або інших ключових ідентифікаційних даних, за винятком додаткової змінної інформації, що не впливає на основний запис.

Заміна також є обов’язковою, якщо громадянин отримав ідентифікаційний номер платника податків або, навпаки, офіційне повідомлення про відмову в його присвоєнні, і ця інформація раніше не була відображена в паспорті.

Також паспорт необхідно перевипустити, якщо виявили неточності чи технічні помилки у документі. Будь-які невірні особисті дані, хоч би якими незначними вони здавалися, вимагають виправлення шляхом видачі нового паспорта.

Окрім цього, паспорт варто замінити після закінчення терміну його дії. Документ стає недійсним і якщо його фізично пошкоджено. Це включає випадки, коли паспорт або фотографія порвані, зношені, частково відсутні або іншим чином змінені так, що неможливо візуально ідентифікувати власника або прочитати важливі дані.

Пошкодження елементів захисту, перфорації, електронних чіпів, штампів або печаток також підпадає під цю категорію.

Для власників паспортів старого зразка 1994 діють особливі правила. Якщо людина досягає віку 25 або 45 років і не оновила документ, замінивши фотографію протягом одного місяця, паспорт вважається недійсним та має бути замінений відповідно до закону.

Що варто знати українцям про користування паспортами?