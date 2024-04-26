Может ли 17-летний юноша получить паспорт за границей
Источник:Адвокат Марина Бекало
Сейчас для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет приостановили предоставление консульских услуг за рубежом. Впрочем, пока никаких комментариев относительно несовершеннолетних не было.
Сейчас все дипломатические учреждения Украины временно прекратили предоставлять консульские услуги для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Адвокат Марина Бекало рассказала, может ли юноша, которому исполнилось 17 лет, получить загранпаспорт за пределами Украины.
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Ограничений нет, впрочем есть некоторые обязанности
В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны в течение января – марта приписаться к призывным участкам. Приписку проводят соответствующие районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства юношей.
С 17 до 18 лет юноша будет допризывного возраста. И, если бы он был в Украине, его бы учебное заведение (школа/колледж) направило в ТЦК СП для приписки к призывной комиссии ТЦК СП по месту жительства. Если он не приписывается в 17 лет, ничего страшного. Это не является препятствием в получении им консульских услуг за рубежом, в том числе и получения паспортного документа для выезда за границу,
– уточняет адвокат.
Ограничения предусмотрены только для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в случае отсутствия у них военно-учетного документа. Юноша может спокойно получить загранпаспорт со сроком действия 10 лет в 17 лет в консульстве или посольстве Украины за рубежом, или в ГП "Документ".
Что еще известно об ограничении консульских услуг и возвращении мужчин из-за границы
- Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя прекращение предоставления консульских услуг, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что надо дождаться дополнительных разъяснений, когда заработает закон о мобилизации. Впрочем, по его словам, государство имеет четкую позицию – дистанционных документов не будет.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее распоряжение МИД, объяснил, что во время войны украинские бойцы в окопах чрезвычайно устают.
- Государственное предприятие "Документ", ответственное за паспортные столы и подчиняется Государственной миграционной службе Украины, приостановило выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях.
- 24 апреля 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. По его словам, так Польша поможет в войне против России. Он заявил об этом после того, как МИД Украины временно ограничил консульские услуги для мужчин призывного возраста.