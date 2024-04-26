Может ли 17-летний юноша получить паспорт за границей

Сейчас для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет приостановили предоставление консульских услуг за рубежом. Впрочем, пока никаких комментариев относительно несовершеннолетних не было.

Сейчас все дипломатические учреждения Украины временно прекратили предоставлять консульские услуги для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Адвокат Марина Бекало рассказала, может ли юноша, которому исполнилось 17 лет, получить загранпаспорт за пределами Украины.

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Ограничений нет, впрочем есть некоторые обязанности

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны в течение января – марта приписаться к призывным участкам. Приписку проводят соответствующие районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства юношей.

С 17 до 18 лет юноша будет допризывного возраста. И, если бы он был в Украине, его бы учебное заведение (школа/колледж) направило в ТЦК СП для приписки к призывной комиссии ТЦК СП по месту жительства. Если он не приписывается в 17 лет, ничего страшного. Это не является препятствием в получении им консульских услуг за рубежом, в том числе и получения паспортного документа для выезда за границу,

– уточняет адвокат.

Ограничения предусмотрены только для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в случае отсутствия у них военно-учетного документа. Юноша может спокойно получить загранпаспорт со сроком действия 10 лет в 17 лет в консульстве или посольстве Украины за рубежом, или в ГП "Документ".

Что еще известно об ограничении консульских услуг и возвращении мужчин из-за границы