Видео с отдыха в Кении обнародовала вдова Кернеса в Instagram. А 25 июня их распространили местные телеграмм-каналы.

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Едва не съели букет

На одном из видео Оксана Гайсинская сидит с большим букетом цветов. Жираф наклоняется сквозь окно и пробует его съесть.

Однако женщина вовремя успевает отодвинуть цветы. На другом видео Гайсинская кормит чем-то жирафа, просунувшего голову в окно прозрачной залы.

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Где можно позавтракать с жирафами

Как сообщает "Смак подорожника", такую услугу предоставляет Отель Giraffe Manor. Он расположен неподалеку от столицы Кении-Найроби.

Проживание там стоит примерно 400 – 600 долларов. В эту сумму входит не только проживание и возможность побывать рядом с жирафом. Кроме этого, гостям предлагают принять участие в различных сафари (без охоты, а лишь с исследованием дикой природы Кении), фольклорных праздниках, всевозможных прогулках и познавательных экскурсиях.



Отель с жирафами в Кении / Фото "Смак подорожника"

Обратите внимание! 2 фирмы Родиона Гайсинского получили примерно 65 миллионов гривен. Они – не только подрядчики ремонта дороги города, но и продают краски. Об этом сообщили 9 апреля. Журналисты считают, что это фирмы, которые Кернес оставил в наследство своему пасынку.