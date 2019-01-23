Патриарху Филарету исполнилось 90 лет

23 января почетного патриарху Православной церкви Украины и бывшему руководителю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету исполняется 90 лет.

Священнослужитель был одним из тех, кто боролся за украинскую церковь еще во времена СССР. А с обретением независимости Украины он принял участие в том, чтобы Украинская церковь стала самостоятельной и получила Томос об автокефалии.

Читайте также: История Филарета: заслуги и грехи почетного патриарха ПЦУ

Сегодня Филарет является почетным патриархом Православной церкви Украины. А накануне дня его рождения президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины за выдающуюся историческую роль в становлении церкви.

Утром 23 января в честь Филарета во Владимирском соборе предстоит литургия, которую отправят епископат и духовенство со всей Украины.

С такой знаменательной датой патриарха уже поздравили первые лица государства.

Напомним, ранее представители ПЦУ в комментарии 24 канала отмечали, что Патриарх Филарет носит титул "Почетный Патриарх", поскольку благодаря его усилиям удалось сохранять существования УПЦ КП, а также возродить Православную Церковь Украины.

Кто такой Филарет?

Это третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (1995 — 2018). Его настоящее имя — Михаил Денисенко. Родился он 23 января 1929 года в Донецкой области.



Является выпускником Московской духовной семинарии Русской православной церкви. В 1950 году принял монашество. В 1992 году принял участие в восстановлении автокефалии — Украинской православной церкви Киевского патриархата.



В 1997 году Московская патриархия по политическим мотивам наложила на него анафему. Хотя, по словам самого Филарета, анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного христианского учения или за грубое нарушение канонов, он же "ничего этого не делал, поэтому претензий с этой стороны быть не может". 11 октября 2018 года Вселенский патриархат снял анафему как с Филарета, так и с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.



Филарет обвиняет РПЦ в нарушении законов. Как отмечает он, Москва незаконно к себе присоединила Украинскую, Грузинскую, Молдавскую и церкви стран Балтии. В марте 2013 года от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал украинцев и поляков к взаимному прощению за трагедию польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны. Также известно, что он имел неплохие отношения с бывшим главой УГКЦ Любомиром Гузаром.