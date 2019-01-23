Патріарху Філарету виповнилося 90 років

23 січня почесному патріарху Православної церкви України та колишньому очільнику Української православної церкви Київського патріархату Філарету виповнюється 90 років.

Священнослужитель був одним із тих, хто боровся за Українську церкву ще у період СРСР. А зі здобуттям незалежності України він долучився до того, аби Українська церква стала самостійною та отримала Томос про автокефалію.

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Сьогодні Філарет є почесним патріархом Православної церкви України. А напередодні дня його народження президент України Петро Порошенко присвоїв йому звання Героя України за видатну історичну роль у становленні церкви.

Уранці 23 січня на честь Філарета у Володимирському соборі має відбутися літургія, яку відправлять єпископат і духовенство з усієї України.

З такою знаменною датою патріарха вже привітали перші особи держави.

Нагадаємо, раніше представники ПЦУ у коментарі 24 каналу зазначали, що Патріарх Філарет має титул "Почесний Патріарх", оскільки завдяки його зусиллям вдалося зберігати існування УПЦ КП, а також відродити Православну Церкву України.

Хто такий Філарет? Це третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (1995 – 2018). Його справжнє ім’я – Михайло Денисенко. Народився він 23 січня 1929 року на Донеччині.



Є випускником Московської духовної семінарії Російської православної церкви. У 1950 році прийняв чернецтво. У 1992 році взяв участь у відновленні автокефалії — Української православної церкви Київського патріархату.



У 1997 році Московська патріархія з політичних мотивів наклала на нього анафему. Хоча, за словами самого Філарета, анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів, натомість він "нічого цього не робив, тому претензій з цього боку бути не може". 11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат зняв анафему як з Філарета, так і з предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.



Філарет звинувачує РПЦ у порушенні законів. Як наголошує він, Москва незаконно до себе приєднала Українську, Грузинську, Молдовську та церкви країн Балтії. У березні 2013 року від імені Української православної церкви Київського патріархату закликав українців і поляків до взаємного прощення за трагедію польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Також відомо, що він мав непогані взаємини з колишнім головою УГКЦ Любомиром Гузаром.