Япония будет поставлять США ракеты для Patriot: что это значит для Украины
Источник:WSJ
Правительство Японии 22 декабря заявило, что предоставит США ракеты Patriot. Есть вероятность, что такое решение позволит США поставлять это оружие Украине. Впрочем, реэкспорт этого вооружения для нашей страны все же потребует разрешения Токио.
Ранее сообщалось, что правительство Японии рассмотрит поставки японских ракет для систем ПВО Patriot в страны Европы. Тогда в Токио сообщили, что они рассмотрят возможность обновления инструкции по экспорту оборонной продукции.
Смотрите также Ракеты для Patriot: Катков рассказал, может ли Япония передать их Украине
Япония дала согласие на поставку ракет Patriot для США
Японское правительство заявило, что ослабит контроль над оборонным экспортом, чтобы позволить отправлять оружие, изготовленное в Японии по лицензии, в страну, выдавшую лицензию.
Японская компания Mitsubishi Heavy Industries производит ракеты Patriot по лицензии американских оборонных подрядчиков Lockheed Martin и RTX.
Это решение является знаковым для Японии, которая десятилетиями соблюдала запрет на экспорт оружия как наследие своего стремления оставаться в стороне от глобальных конфликтов после Второй мировой войны,
– говорится в материале WSJ.
В американском издании отметили, что в Токио намерены передать Соединенным Штатам десятки ракет-перехватчиков, которые используют для сбивания баллистических ракет и других воздушных угроз из собственных запасов. Ракеты начнут поставлять с первого квартала 2024 года.
Впрочем, в японском оборонном ведомстве заявили, что сроки и масштабы передачи ракет пока не определены.
Этот шаг все же может посодействовать созданию большего резерва для противовоздушной обороны Украины в борьбе против России. Как отмечает издание, есть вероятность того, что Вашингтон сможет предоставить нашей стране больше современных систем ПВО.
Финансовая помощь США для Украины: последние новости
- 20 декабря стало известно, что в Конгрессе США не успеют выделить средства Украине до конца 2023 года. Сенат США не будет голосовать за пакет по предоставлении дополнительной помощи Украине. Соглашение между республиканцами и Белым домом относительно изменений в миграционном законодательстве, к которым привязали пакет помощи Украине, до сих пор не достигнуто.
- Политолог-международник Руслан Осипенко на 90% уверен, что США дадут деньги нашему государству, поскольку говорится о сохранении ведущей роли Америки в мире. По его словам, учитывая это, рано или поздно в Сенате проголосуют о выделении средств Украине.
- В то же время, в Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Есть определенные сдвиги в переговорах с представителями Республиканской партии. В частности, это касается вопроса борьбы с миграцией на границе с Мексикой. Это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.
- Также в Институте изучения войны отметили, что текущая позиционная война в Украине не тупиковая ситуация. Впрочем, украинские защитники направления зависят от помощи западных партнеров. В ISW предполагают, что остановка поддержки Запада может привести к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую армию.