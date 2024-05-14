Дуда ответил, сможет ли Польша передать Украине систему Patriot

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не сможет передать Украине систему Patriot. Все из-за того, что Польша только начинает получать заказанные несколько лет назад комплексы.

Польша была первой страной, которая направила вооружение в Украину, однако пока не может передать систему ПВО.

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Позиция Польши

По словам Дуды, Польша нуждается в системе Patriot для собственной обороны.

Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, построенной для нужд нашей собственной обороны,

– пояснил он.

Президент Польши также напомнил, что Варшава также передала Украине оборудование значительной стоимости и все это время поддерживала ее в военном отношении. Еще одним элементом поддержки, отметил он, является лоббирование союзниками поддержки Украины.

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