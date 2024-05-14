Дуда ответил, сможет ли Польша передать Украине систему Patriot
Источник:PAP
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не сможет передать Украине систему Patriot. Все из-за того, что Польша только начинает получать заказанные несколько лет назад комплексы.
Польша была первой страной, которая направила вооружение в Украину, однако пока не может передать систему ПВО.
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Позиция Польши
По словам Дуды, Польша нуждается в системе Patriot для собственной обороны.
Трудно говорить сегодня о передаче системы Patriot Украине, когда у нас в Польше еще нет этой системы, построенной для нужд нашей собственной обороны,
– пояснил он.
Президент Польши также напомнил, что Варшава также передала Украине оборудование значительной стоимости и все это время поддерживала ее в военном отношении. Еще одним элементом поддержки, отметил он, является лоббирование союзниками поддержки Украины.
Системы ПВО для Украины: последние новости
- В Румынии заявили о готовности к диалогу о поставках ракетной системы Patriot в Украину. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в последние несколько недель ведется обсуждение относительно того, кто может предоставить Украине эти системы.
- Уже в мае украинские военные начнут учения на Patriot на немецкой авиабазе на востоке страны, которые продлятся шесть недель. После этого страна передаст нам комплекс.
- Правительство Италии во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T. Сейчас в Италии есть пять систем SAMP/T, и Рим намерен передать Украине одну из них, которую он одалживал Словакии.
- Украина также уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, которые ей передала Испания. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Также в конце апреля Испания уже поставила Украине новую партию боеприпасов для тяжелой артиллерии.