В мире свободны 100 батарей Patriot: Кулеба хочет, чтобы Украина как можно быстрее получила семь из них

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины ракетами, в частности, баллистическими. Поэтому нам необходимы ЗРК Patriot. Как отметил Дмитрий Кулеба, наше государство уже нашло 100 свободных батарей.

Об этом министр иностранных дел Украины заявил в интервью. Он отметил, что наше государство надеется, что удастся как можно скорее договориться о поставках дополнительных батарей Patriot.

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Украина рассматривает заем систем ЗРК

Это также отметил Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в Украине надеются, что смогут как можно скорее договориться о поставках сразу семи дополнительных батарей систем ЗРК Patriot.

Как отметил Кулеба, его команде удалось идентифицировать более 100 доступных Patriot. По его словам, в некоторых соседних странах более одной батареи занимается охраной порта или аэродрома.

Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украине необходимо 26 батарей Patriot для создания полноценного воздушного щита над Украиной. Между тем Дмитрий Кулеба сосредоточен над тем, чтобы как можно скорее получить семь.

Министр иностранных дел также предложил государствам одолжить Украине системы Patriot. Дмитрий Кулеба пообещал, что вернет батареи как только это будет нужно. В то же время глава МИД в интервью признался, что он почувствовал глубокое разочарование.

Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит,

– заметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии, общаясь с журналистами, добавил, что не верит в то, что в армии США нет ни одной запасной батареи Patriot, которая сейчас не стоит на боевом дежурстве, и которую не может передать нашему государству.

Вместе с тем он отметил, чем спровоцировано изменение его тактики. По словам Кулебы, произошло это две недели назад, когда люди в Киеве были напуганы звуками взрывов, которые прозвучали менее чем через минуту после воздушной тревоги.

Дмитрий Кулеба накануне заявлял, что наше государство – пока единственная в мире страна, которая "почти ежедневно" должна отбивать удары баллистическими ракетами. Он призвал предоставить нашим военным "все системы Patriot в мире, которые могут быть предоставлены Украине".

Обратим внимание, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял, что у европейских армий есть около 100 батарей Patriot. В то же время они могут предоставить нашему государству только семь. Вместе с тем он отметил, что ЕС должен уделять больше внимания не восстановлению Украины в будущем, а тому, чтобы предотвратить разрушения сейчас.