"Вернемся в 2022 год": Defense Express предупредили о ситуации с ЗРК Patriot

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, высказался относительно ПВО. Он сказал, что будет, если США перестанут оказывать Киеву военную помощь.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Почему нет альтернатив "пэтриотам"

Если США решат, что Украине больше не следует предоставлять ПВО и боеприпасы к ней, это станет очень плохой новостью. Потому что альтернативы ЗРК Patriot, какой-то адекватной физической замены ему один к одному нет.

Это будет максимально угрожающе. И в этой ситуации нет возможности как-то приуменьшить, подсластить или смягчить последствия такого решения. Стоит хотя бы понимать, что самым эффективным зенитным ракетным комплексом (ЗРК), который способен сбивать баллистические цели россиян, является американский Patriot. Тогда как итальянско-французский ЗРК SAMP/T аналогичную эффективность, очевидно, не продемонстрировал,

– сказал Катков.

Сейчас Patriot является основным ЗРК большой дальности с возможностями противоракетной обороны (ПРО) в Украине. Ракеты к нему производят в США и продают с их разрешения. А без боеприпасов комплекс можно будет "просто поставить в ангар".

И таким образом Украина вернется к состоянию 2022 года, когда российскую баллистику – те же "Искандер-М" и "Кинжалы" – нечем было сбивать, как, например, и высокоскоростные ракеты Х-22 и Х-32. При этом из баллистического вооружения, кроме собственных боеприпасов, сейчас Россия имеет еще и северокорейские KN-23,

– заявил Катков.

Важно понимать, что нет других вариантов, кроме непосредственного участия в этом Соединенных Штатов. Любые третьи страны имеют ограниченные запасы боеприпасов к этому ЗРК. И не могут передать их Украине без согласия США.

Комплексы, где Украина использует американские ракеты:

Для ЗРК средней дальности NASAMS необходимы американские ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. К слову, AIM-9 Sidewinder используют и в дроне Magura V7.

ПВО средней дальности: в рамках программы FrankenSAM были модернизированы советские ЗРК Бук под американские ракеты AIM-7 Sparrow и RIM-7 Sea Sparrow. Также Украина имеет американские зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk.

Зенитные комплексы VAMPIRE вооружены ракетами APKWS.

Переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, ракеты для которого используются также в самоходном комплексе AN/TWQ-1 Avenger.

Для F-16 нужны авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM.

"Если рассматривать гипотетический сценарий, при котором США прекращают поставлять в Украину ракеты для уничтожения воздушных целей, становится крайне тревожно. Ведь объективно украинская ПВО очень зависит от американских поставок (...) Если бы это были мирные времена и Украина столкнулась с тем, что США отказались поставлять, например, ракеты, то было бы понимание, что страна имеет условно 5 – 10 лет для решения этого вопроса. Например, закупить что-то другое, как-то перевооружиться и тому подобное. А прямо сейчас у нас такой возможности нет. И у Европы такой возможности нет. Европа сидит на ЗРК Patriot, а все европейские истребители прежде всего используют американские ракеты. Просто так сложилось и так сформировался западный рынок противовоздушной обороны. Вот из-за чего нет альтернатив", – объяснил Катков.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к G7 с призывом предоставить Украине ПВО. Он назвал это вопросом жизни и смерти.