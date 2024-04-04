Кулеба сделал классический ход: повлияет ли его заявление на получение Patriot

Дмитрий Кулеба заявил, что партнеры предоставили Украине недостаточное количество средств противовоздушной обороны, в частности систем Patriot. Украина почти каждый день защищается от атак российских баллистических ракет.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что для Украины каждый Patriot – это сохраненная жизнь. Он также отметил, что заявление Кулебы – классический дипломатический способ, который должен вызвать дискуссию среди партнеров, чтобы подчеркнуть важное значение ПВО для Украины.

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"Важно начать дискуссию, которая зайдет в информационное поле. Сам факт, что Кулеба сказал насколько Украина нуждается в Patriot – важен", – отметил политтехнолог.

Как развить дискуссию

Тизенгаузен считает, что после заявления Кулебы стоит провести неформальные переговоры с ближайшими союзниками Украины. Те начнут развивать тему среди других стран, что для защиты Украины нужны средства противовоздушной обороны.

Мы здесь не одни. У нас есть танковая, авиационная, артиллерийская, дроновая коалиции. А сейчас нам нужна коалиция противовоздушной обороны,

– сказал он.

По мнению Тизенгаузена, Кулеба начал "абсолютно адекватно дискуссию", потому что понимает, что у союзников Украины есть сотни Patriot.

Системы Patriot для Украины