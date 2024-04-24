Должна быть одна запасная, – Кулеба надеется на Patriot от США в рамках помощи

Министр иностранных дел Украины призывает западных союзников увеличить оборонную помощь, поскольку время мира в Европе прошло. В частности, Дмитрий Кулеба надеется на системы Patriot от США – хотя бы "одну запасную".

В целом чиновник высоко оценил решение США о предоставлении Украине военной помощи в 60 миллиардов долларов. В то же время он отметил необходимость увеличения производства вооружения союзниками для эффективной борьбы с Россией.

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Украина нуждается в Patriot

В комментарии международным журналистам глава МИД выразил радость учитывая поддержку США, отметив, что западные страны должны расширять свою оборонную промышленность. Он также констатировал, что доставка помощи на передовую – пока лишь вопрос логистики.

Аллилуйя,

– так отреагировал Кулеба на вопрос о голосовании в Сенате США за помощь нашему государству.

Министр считает, что положительный результат был ожидаемым, в частности благодаря привлечению религиозных консерваторов. Вместе с тем он акцентировал на необходимости дальнейшего развития оборонной промышленности Запада.

По словам Кулебы, Украина уже определила 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут использовать военные для защиты гражданского населения крупных городов вне Киева.



ЗРК Patriot нужны для защиты украинского неба / Инфографика 24 Канала

Как отмечает чиновник, одну систему Patriot наше государство уже получило от Германии. Еще в отношении четырех – Киев ведет переговоры, а две дополнительные – находятся в поле зрения министра.

СМИ информируют, что Греция и Испания рассматривают возможность поставки систем Patriot, а Польша и Румыния уже обладают такими батареями. Кулеба добавил, что 8 система может поступить от США. Вероятно, как раз-таки в рамках 60-миллиардного пакета помощи.

Я думаю, что в армии США, видимо, есть одна запасная (система Patriot – 24 Канал),

– сказал он.

Переговоры о получении соответствующих зенитно-ракетных комплексов являются сложными, поскольку страны, которые эксплуатируют системы Patriot, ведут торг за компенсацию. Однако Кулеба выразил уверенность в том, что, несмотря на достигнутый прогресс, системы Patriot доставят. Он отметил Германию за первый шаг в этом направлении.

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Министр иностранных дел утверждает: когда Украина получит достаточно систем ПВО, такие города как Харьков будут жить в мире и продолжать промышленное производство. Сейчас они подвергаются постоянным обстрелам.

О пакете от США