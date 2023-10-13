Где находились вражеские корабли "Василий Быков" перед поражением: СМИ показали спутниковые снимки
Корабль проекта 22160 "Василий Быков", который поразило украинское экспериментальное оружие, был пришвартован вблизи Севастопольского морского завода за несколько дней до атаки. На новых спутниковых снимках его уже нет вблизи бухты.
Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson в сети. Сначала он опубликовал спутниковые снимки, датированные 13 октября, однако впоследствии уточнил, что "Василий Быков" базировался вблизи завода за несколько дней до атаки – 8 октября, передает 24 Канал.
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На опубликованных в сети снимках видно, что один из кораблей проекта "Василий Быков" пришвартован у Севастопольского морского завода в Южной бухте. Это место является нетипичным для расположения русского флота, поэтому особенно привлекает внимание.
Другой корабль пришвартован в традиционном месте.
Где были корабли "Василий Быков" перед поражением / Фото MT Anderson
Атаки на российский флот: последние новости
- Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук 12 октября подтвердил, что российский корабль "Павел Державин" проекта "Василий Быков" получил повреждение днем ранее, 11 октября, вблизи Севастополя. Впрочем, российские пропагандисты упорно утверждали, что "Державин" якобы не имеет никаких повреждений.
- В сети утверждали, что российский корабль мог подорваться на мине, однако подтверждений такого инцидента не последовало. К тому же оккупанты в Крыму тщательно скрывают, что именно произошло в бухте.
- Утром 13 октября в Севастополе раздался мощный взрыв. Впоследствии в сети появилась информация о том, что поразили российский ракетоноситель "Буян".
- Военный эксперт Роман Свитан заявил, что россияне во временно оккупированном Крыму теперь испытывают немалые проблемы из-за подбитых кораблей-ракетоносителей. Дело в том, что для запуска ракет требуется ряд процессов, а нанесенные повреждения в основном приходятся на энергоустановки и двигатели, что означает, что корабль обесточивается и режим запуска не работает.
- В ОК "Юг" прокомментировали поражение российских кораблей, как "интересную и насыщенную операцию". Впрочем, Наталья Гуменюк подчеркнула, что некоторые данные еще собираются и уточняются, поэтому подробности спецопераций могут появиться позже.