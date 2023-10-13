Где находились вражеские корабли "Василий Быков" перед поражением: СМИ показали спутниковые снимки

Корабль проекта 22160 "Василий Быков", который поразило украинское экспериментальное оружие, был пришвартован вблизи Севастопольского морского завода за несколько дней до атаки. На новых спутниковых снимках его уже нет вблизи бухты.

Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson в сети. Сначала он опубликовал спутниковые снимки, датированные 13 октября, однако впоследствии уточнил, что "Василий Быков" базировался вблизи завода за несколько дней до атаки – 8 октября, передает 24 Канал.

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На опубликованных в сети снимках видно, что один из кораблей проекта "Василий Быков" пришвартован у Севастопольского морского завода в Южной бухте. Это место является нетипичным для расположения русского флота, поэтому особенно привлекает внимание.

Другой корабль пришвартован в традиционном месте.



Где были корабли "Василий Быков" перед поражением / Фото MT Anderson

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