Должен был получить награду, но не суждено было: ВСУ ликвидировали командира российской ЧВК "Редут"

Силы обороны наносят мощные потери российским оккупантам. Так, стало известно, что российская частная военная компания "Редут" потеряла в Украине своего командира.

Как сообщают росСМИ, оккупант подорвался на мине в Херсонской области, информирует 24 Канал.

Смотрите также Еще 880 оккупантов и 104 единицы техники: потери врага на 3 февраля

ВСУ ликвидировали еще одного оккупанта

В российских медиа жалуются на то, что 36-летний оккупант подорвался на мине в Херсонской области во время попытки штурма украинских позиций.

Военного оккупационной армии должны были наградить, однако этого не произошло.

Один из первых штурмовиков, участвовавших в подготовке операции по захвату "Царской охоты", погиб под Херсоном. До получения медали и прорыва украинской обороны он так и не дожил – во время штурма укрепрайона Павел подорвался на мине,

– говорится в сообщении.

Известно, что полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" подтвердил ликвидацию в Украине командира российского вооруженного формирования, которое комплектуется наемниками и курируется российским ГРУ под названием "Редут" Павла Фролова.

"Успешно демобилизован командир добровольческого батальона "Редут" Павел Фролов с позывным "Пионер". Смерть врагам!", — отметил Анатолий Штефан.

Что известно о ЧВК "Редут"

ЧВК "Редут" – российское вооруженное формирование, которое комплектуется наемниками и курируется российским ГРУ. Известно, что она занимается обеспечением охраны. Также она участвует в военных конфликтах.

Кроме этого, наемников "Редут" обвиняют в пытках и убийствах мирных жителей Украины. В СБУ 10 октября 2023 года сообщили о задержании ДРГ России из 4 человек, в составе которой были двое военных 16-й бригады спецназначения вооруженных сил России, а также двое бойцов ЧВК "Редут".

Известно, что пленные признались, что причастны к пыткам гражданских в Боровой. Так, на месте преступления, на территории базы отдыха "Свет Шахтера", полицейские обнаружили пыточную яму с телами 2 мужчин со следами пыток.

Силы обороны ликвидируют оккупантов