Мрут как мухи: в России не стало разработчика "Калибров" Павла Камнева

Что является трагедией для российских оккупантов, то считается праздником для украинцев. Собственно стало известно, что умер вражеский инженер Павел Камнев. Именно этот мужчина создал ракеты типа "Калибр", которые захватчики выпускают по украинским городам.

О смерти Камнева стало известно вечером 9 января. Россиянину было то ли 85, то ли 86 лет, – информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые публикуют разную информацию о возрасте "счастливого" обладателя билета на концерт Кобзона.

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Что нужно знать о Павле Камневе

Известно, что с 2017 года этот россиянин возглавлял концерн "Алмаз-Антей". Эта структура объединяет предприятия, разрабатывающие и производящие зенитно-ракетное, радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. То есть фактически Камнев был главой сети заводов, работавших на то, чтобы изготовить оружие для геноцида украинцев.

Камнев активно участвовал в разработке многих ракетных комплексов и руководил работами по созданию образцов ракетного вооружения для разных родов войск,

– констатировали в пресс-службе концерна.

Можно сказать, что смерть этого российского инженера является настоящей трагедией для России. Очевидно, Кремль теперь имеет на одного "гениального" разработчика оружия меньше.

ВСУ делают все, чтобы все оккупанты были ликвидированы

К этой теме следует упомянуть о других смертях во вражеском войске и подчеркнуть, что воины Вооруженных Сил прилагают максимум усилий, чтобы как можно больше захватчиков посетили концерт Кобзона.