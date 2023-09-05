В Раду поступило заявление об увольнении главы АМКУ: новым станет Павел Кириленко
Источник:Давид Арахамия
Верховная Рада продолжает заниматься кадровыми вопросами украинских правоохранительных органах. Так, в украинский парламент поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета нашего государства.
Кроме того, Рада также избрала новую кандидатуру на этот пост. Возглавить комитет должен Павел Кириленко.
Интересно В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования
Совет внес кадровые изменения в Антимонопольный комитет
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что в Верховную Раду поступило заявление об увольнении нынешнего главы Антимонопольного комитета Ольги Песчанской. Этот вопрос сначала проработают на комитете, а затем пришлют в сессионный зал украинского парламента.
Кроме этого, уже в ближайшее время планируется избрать нового главу АМКУ. Им должен стать глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ,
– сказал Арахамия.
Напоследок он сказал, что в настоящее время должность главы Фонда государственного имущества Украины остается вакантной. Ранее предполагали, что именно Песчанская должна была возглавить эту структуру после освобождения Рустема Умерова.
В украинской власти недавно произошли кадровые перестановки
- Глава министерства обороны Алексей Резников 4 сентября подал заявление о своей отставке председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Днем ранее Владимир Зеленский сообщал, что хочет заменить министра обороны нашего государства.
- Президент также отмечал, что новым кандидатом на этот пост он хочет назначить Рустема Умерова. До этого он возглавлял Фонд госимущества Украины.
- В тот же день стало известно, что комитет Верховной Рады поддержал отставку Алексея Резникова. За соответствующее решение проголосовали 16 человек, еще 2 – воздержались.
- Кроме этого, несколько депутатов из фракции "Слуга народа" сказали, что 5 сентября парламент должна уволить Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. А на следующий день Рада рассмотрит его утверждение на должность министра обороны.
- В то же время самого Резникова якобы хотят назначить послом в Великобританию. Сам министр обороны о таком решении "не в курсе".