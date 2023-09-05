В Раду поступило заявление об увольнении главы АМКУ: новым станет Павел Кириленко

Верховная Рада продолжает заниматься кадровыми вопросами украинских правоохранительных органах. Так, в украинский парламент поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета нашего государства.

Кроме того, Рада также избрала новую кандидатуру на этот пост. Возглавить комитет должен Павел Кириленко.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что в Верховную Раду поступило заявление об увольнении нынешнего главы Антимонопольного комитета Ольги Песчанской. Этот вопрос сначала проработают на комитете, а затем пришлют в сессионный зал украинского парламента.

Кроме этого, уже в ближайшее время планируется избрать нового главу АМКУ. Им должен стать глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ,

– сказал Арахамия.

Напоследок он сказал, что в настоящее время должность главы Фонда государственного имущества Украины остается вакантной. Ранее предполагали, что именно Песчанская должна была возглавить эту структуру после освобождения Рустема Умерова.

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