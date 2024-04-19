В Киеве прощаются с Павлом Петриченко: как проводят Героя в последний путь
В Киеве 19 апреля прощаются с украинским защитником Павлом Петриченко. Он погиб во время выполнения боевого задания.
О гибели Павла вечером 15 апреля сообщила его сестра – Марина Петриченко. Она сообщила, что защитник отдал свою жизнь за Украину, давая отпор врагу в Донецкой области. Как передает корреспондентка 24 Канала, провести в последний путь Павла Петриченко пришло немало людей.
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В Киеве прощаются с павшим защитником
В Михайловском Златоверхом соборе Киева 19 апреля прощаются с Павлом Петриченко. Он был младшим сержантом 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и занимался аэроразведкой.
Провести в последний путь павшего защитника пришло немало людей. Михайловский собор переполнен, поэтому люди ожидают своей очереди на улице. Попрощаться с Павлом Петриченко пришли также активисты Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, волонтер Сергей Притула, а также на церемонии прощания заметили ведущего Евгения Яновского и певицу Анастасию Шевченко, которая сейчас несет службу в рядах ВСУ.
В Михайловском соборе прощаются с Павлом Петриченко / Фото Валентины Полищук для 24 Канала
Что известно о Павле Петриченко
- Павел Петриченко вступил в ряды ВСУ в апреле 2022 года. До этого он был проектным менеджером и участником общественных инициатив, а также работал в фонде Сергея Притулы. Он был основателем инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организовывал акции в поддержку Сергея Стерненко и был активным участником Евромайдана.
- Петриченко участвовал в боях за Херсонскую область, а после – давал отпор врагу в Донецкой области. Известие о его гибели всколыхнуло сеть и десятки активистов, блогеров, журналистов и других медийных людей выразила соболезнования родным Павла Петриченко – они опубликовали в сети щемящие сообщения.
- Сергей Притула 16 апреля опубликовал еще одно сообщение, посвященное Павлу Петриченко. Он написал, что защитнику должно было исполниться 32 года, но его жизнь оборвала Россия.
- Владимир Зеленский также отреагировал на гибель Павла Петриченко. Он выразил соболезнования родным и близким павшего защитника, а также отметил, что его петиция о запрете онлайн-казино вынесут на заседание СНБО.