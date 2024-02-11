Возглавил войска, которые принимают на себя основной удар врага, - Павлюк прокомментировал свое назначение

11 февраля президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка Командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. До этого военный занимал должность первого заместителя министра обороны.

Новоизбранный Командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что знает обо всех вызовах, которые стоят перед ним и перед его воинами.

Смотрите также Зеленский назначил новых командующих в войска ВСУ: что о них известно

"Осознаю весь спектр задач"

По словам Павлюка, ему доверили возглавить самую большую часть украинского войска, которая "берет на себя основной удар противника и несет самое тяжелое бремя войны".

Генерал отметил, что воспринимает за честь служить бок о бок с пехотинцами.

Кроме того, он отметил, что уже сейчас понимает весь спектр задач, стоящих сегодня перед подразделениями и всей структурой Сухопутных войск.

Он поблагодарил президента и правительство за доверие. Также генерал выразил благодарность Минобороны, ведомству, в котором в последний раз работал. "Буду использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск", – отметил Павлюк и пообещал делать все возможное для усиления армии и приближения победы.

Что известно об Александре Павлюке

Играет важную роль в противостоянии российской агрессии с 2014 года. Тогда военный служил командиром 24 отдельной механизированной бригады. Под его руководством происходило освобождение Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.

Части бригады Павлюка приняли участие в так называемом "Изваринском прорыве" – защитникам удалось выбраться из полуокружения.

С 2015 по 2017 год генерал Павлюк занимал должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, а с 2017 по 2020 год был назначен командующим.

28 июля 2021 года назначен на должность командующего Операции объединенных сил.

Во время полномасштабного вторжения руководил обороной населенных пунктов на Востоке – Северодонецка, Лисичанска, Попасной и тому подобное.

В марте 2022 года генерал Павлюк был назначен руководителем Киевской ОВА, где сыграл ключевую роль в организации обороны Киева и прилегающих районов.

В феврале 2023 года он стал первым заместителем тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Затем работал в команде Умерова.

Зеленский обновил руководство ВСУ: что известно