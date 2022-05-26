ПЦУ просит Варфоломея лишить российского патриарха Кирилла престола

Православная церковь Украины обратилась к архиепископу Варфоломею. Духовенство просит лишить престола русского патриарха Кирилла.

Духовенство Украины просит осудить Кирилла за распространение "русского мира". Об этом сообщил настоятель Православной церкви Украины Эпифаний 26 мая.

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Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Настоятелям Поместных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла Гундяева.

Православная церковь Украины просит лишить Кирилла престола через "распространение еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространение схизм среди православных".

Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист идеологии "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов наказания,

– считает Эпифаний.

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