Пекин может повлиять на Москву, – экс-глава МИД предположил, нападет ли Россия в феврале

В Китае состоится Олимпиада с 4 по 10 февраля. Вероятнее всего, Пекин сможет убедить Владимира Путина, чтобы он не срывал соревнования и не осуществлял новое наступление на Украину в этот период.

Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он предположил, что Китай сможет убедить Москву.

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"Китай не заинтересован в том, чтобы в это время происходили такие действия (наступление на Украину – 24 канал). Ближайший месяц шансов прямого нападения нет", – заверил Огрызко.

Время для Украины, чтобы подготовиться

Он заверил, что это позитивная новость для украинцев. Это значит, что можно еще многое сделать по вооружению войск, навыкам населения, а также подготовить инфраструктуру.

Думаю, Китай вполне может влиять сейчас на Москву. Она может прислушаться к "старшему брату" и по меньшей мере во время проведения Олимпиады воздержится от таких вещей,

– добавил Огрызко.

Также он отметил, что встреча в нормандском формате 26 января была безрезультативной. Однако ее единственным позитивом является то, что следующие переговоры запланировали через 2 недели.

"Трудно представить, что в течение этих 2 недель может произойти масштабная агрессия", – подытожил экс-министр.

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