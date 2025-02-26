Китаю важно приобщиться к мирному урегулированию: Пекин видит для себя особую роль

Китай стремится присоединиться к переговорам по завершению войны России против Украины, ведь это откроет для него ряд новых возможностей.

Об этом 24 Каналу рассказала эксперт аналитической сети Research Solution Алина Гриценко. Впрочем, заметила, что Пекин видит себя просто участником на мирных переговорах, как это было с Ираном и Саудовской Аравией.

Актуально Есть "темная лошадка", которую Украина может использовать против союза Путина с Трампом

В чем Китай заинтересован больше всего

Сейчас КНР важно правильно разыграть информационную кампанию о том, что Китай якобы изначально был последователен в своей позиции и настаивал исключительно на мирном урегулировании и всегда стоял на стороне дипломатических инструментов.

Китайцы смогут перепродать свое даже опосредованное участие как дипломатический успех, чтобы подтвердить свой имидж и репутацию ответственного глобального лидера, который приобщается к урегулированию горячих конфликтов по всему миру,

– отметила Гриценко.

Однако с отдельными европейскими государствами Китай все же имеет стабильные и дружеские отношения, в частности с Францией, Италией. Тем более Франция и Германия проявляли заинтересованность в расширении экономических отношений с Китаем.

Обратите внимание! Президент Франции пытался убедить Дональда Трампа сосредоточиться на торговой войне с Китаем, а не с Европой.

Китай сейчас будет играть на расколе трансатлантических отношений, что собственно продемонстрировал на Мюнхенской конференции по безопасности. Консолидация союзников по НАТО – это был один из ключевых негативных последствий российско-украинской войны для Китая. Потому что Пекину проще маневрировать и коммуницировать отдельно с европейцами.

Поэтому китайцы активно поддерживали риторику, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона о более суверенной и независимой Европе от США. Ведь проще, когда не США диктуют правила, как проводить внешнюю политику в отношении Китая, а когда Европа делает это самостоятельно,

– сказала эксперт аналитической сети Research Solution.

Кроме этого, на Мюнхенской конференции представители Китая говорили, что однозначно хотят видеть европейцев за столом переговоров. КНР ведет свою дипломатическую игру и пытается выкрутить процесс, который сейчас запустился по российско-украинской войне, в свою пользу.

Здесь многослойная дипломатия,

– отметила Гриценко.

Информационная кампания по российско-украинской войне, которую запустил Китай, направлена преимущественно на страны Глобального Юга, где Пекин себя видит лидером.

КНР официально признает территориальную целостность всех стран, в частности Украины, но Китай делает это ради собственных бонусов, ведь признавая нерушимость суверенитета и территориальной целостности той или иной страны, он требует соответствующего отношения к себе. То есть соблюдения политики одного Китая и поддержку пекинской позиции по конфликту в Тайваньском проливе.

На самом же деле в большей степени Китай заинтересован в послевоенном восстановлении Украины, предоставлении инвестиций, потому что сейчас Пекин будет рассматривать Украину как фактически ворота в Европу.

Напомним, что в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину Си Цзиньпин позвонил Владимиру Путину. Стороны заявили, что являются "настоящими друзьями" и продолжат дальше поддерживать друг друга. Кроме этого, российский диктатор проинформировал лидера Китая о переговорах с американцами.