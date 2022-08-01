Пелоси может посетить Тайвань: в СМИ распространили вероятную программу визита
Источник:ETtoday
В Тайване ожидают визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси. СМИ сообщают, что она прибудет 2 августа.
СМИ сообщили, что визит Пелоси с поддержкой страны начнется поздно вечером. Покинуть Тайвань политик планирует уже на следующий день.
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Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе примерно в 22:30 по местному времени. На следующий день, 3 августа, она посетит парламент Тайваня. Также запланирована встреча с президентом Цай Инвэнь.
США поддерживают визит Пелоси
Пентагон готовится к визиту Пелоси на Тайвань. Хотят убедиться, что путешествие будет безопасным и надежным, несмотря на напряженность в отношениях США и Китая. Спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что в ведомстве поддерживают поездку на Тайвань.
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Реакция Китая на визит
Пелоси отправилась с визитом в Азию 30 июля. Пекин заявил, что готов сбить американский самолет. Кроме этого, Китай объявил о военных учениях. Поэтому Тайвань развернул ПВО возле аэродрома, где должен был приземлиться американский борт.
За самолетом, где находилась Пелоси, наблюдали в приложении Flightradar24 около 100 тысяч человек со всего мира. Воздушное судно приземлилось на Гавайских островах.
Китай может атаковать Тайвань
Между Китаем и Тайванем напряженная ситуация. Пекин регулярно нарушает воздушное пространство Тайваня и заявляет о намерении любым способом "вернуть" эту страну.
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