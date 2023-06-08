Оккупанты могли потерять редкий "Пенициллин": почему важно уничтожать эту технику
Источник:Defense Express
На войне в Украине так называемая "вторая армия мира" могла впервые потерять редкий комплекс "Пенициллин". Россияне пиарили эту технику с октября 2022 года.
О потере техники стало известно из одного из некрологов российского военного. Там говорилось о гибели Николая Кузнецова, который "выполнял задачи на звуковом разведывательном комплексе "Пенициллин".
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Что известно о редком "Пенициллине"
Так, "Пенициллин" начали производить в 2020 году. Первые образцы во "вторую армию мира" попали в 2021 году. Известно, что на вооружении в России находится незначительное количество таких систем.
Пропагандисты говорили, что якобы "анаголов нет" системе "Пенициллин". Они кричали об "эффективности" против западных артиллерийских систем, а также против HIMARS.
"Пенициллин" – это комплекс артиллерийской разведки, который должен выявлять позиции ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитные и тактические ракеты. По данным террористов, комплекс может находить позиции артиллерийских систем противника на дальности до 25 километров. Также система может корректировать огонь как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона.
Как выглядит "Пенициллин" / фото росСМИ
Серьезное преимущество вражеского комплекса – отсутствие демассирующих факторов при работе. Это связано с тем, что все основные компоненты системы работают только на приемку, и поэтому комплекс трудно обнаружить средствами РЭР или подавить РЭБ.
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 8 июня ВСУ уже уничтожили 212 760 российских бойцов. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 730 захватчиков. Потери в технике:
- танков – 3 891 (+18) единица;
- боевых бронированных машин – 7576 (+16) единиц;
- артиллерийских систем – 3668 (+28) единиц;
- РСЗО – 595 (+1) единиц;
- средств ПВО – 355 (+3) единиц;
- самолетов – 314 единицы;
- вертолетов – 299 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15) единицы;
- крылатых ракет – 1 171 единица;
- кораблей и катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35) единицы;
- специальной техники – 500 (+8) единиц.