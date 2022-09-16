Для победы Украины над россией: пенсионер из Кременчуга пожертвовал свой автомобиль ВСУ

13:29

Российские бойцы бегут из Украины, чтобы спастись от гибели, и воруют все, что находят на своем пути. Тем временем наши защитники продолжают успешное контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Не стоят в стороне и гражданские украинцы: кто помогает продуктами, другие деньгами, а некоторые и собственным транспортом.