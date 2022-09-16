Для победы Украины над россией: пенсионер из Кременчуга пожертвовал свой автомобиль ВСУ

16 сентября 2022 , 13:29
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Источник:

фейсбук Виталия Малецкого

Российские бойцы бегут из Украины, чтобы спастись от гибели, и воруют все, что находят на своем пути. Тем временем наши защитники продолжают успешное контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Не стоят в стороне и гражданские украинцы: кто помогает продуктами, другие деньгами, а некоторые и собственным транспортом.

В Кременчуге Полтавской области 80-летний Михаил Балобанов добровольно передал свою машину украинским военным. Об этом в соцсетях сообщил мэр Виталий Малецкий.

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Все ради победы Украины

Человек надеется, что такой подарок сможет помочь нашим военным в борьбе против врага.

Решил передать машину волонтерам для победы Украины над россией. Какую-то пользу она принесет,
– подчеркнул Михаил Балобанов.

Как житель Кременчуга отдавал свой автомобиль в добрые руки военного: смотрите видео

"Благодарю вас, господин Михаил, за ваше пожертвование! Достойный пример для подражания! Вместе обязательно победим!", — отметил городской голова Кременчуга.

Украинцы массово помогают военным бороться с противником

Обратите внимание! Нехватка автомобилей – одна из главных проблем на войне. На поле боя техника быстро выходит из строя. Наши защитники пытаются справиться своими силами. Впрочем, очень   часто нуждаются в помощи от сограждан. По возможности донатьте для наших бойцов, чтобы вместе победить российского агрессора.

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Автор: Северин Трач