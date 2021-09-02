Пентагон допустил сотрудничество с талибами для борьбы с "ИГИЛ"

В США предположили, что могут начать сотрудничество с "Талибаном". В частности, для совместной борьбы с "Исламским государством".

США не знают, что будет с талибами в будущем. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время брифинга в Пентагоне.

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США должны были сотрудничать с "Талибаном"

Милли заметил, что Штаты сотрудничали с талибами в течение последних недель, поскольку, по его словам, "на войне делают то, что должны".

Я могу сказать вам по личному опыту, что это безжалостная группа из прошлого, и изменится она или нет, еще предстоит увидеть,

– добавил генерал.

Мили спросили, будет ли Пентагон сотрудничать с талибами в будущем для борьбы с ИГИЛ. Генерал отметил, что это возможно.

Заметим, американские СМИ писали, что военные США якобы заключили тайное соглашение с талибами, чтобы обезопасить тех, кто покидает Афганистан. Боевики вроде сопровождали американцев к воротам аэропорта Кабула.

Последние новости из Афганистана

США завершили вывод войск и покинули Афганистан. В Пентагоне отметили, что за почти 20 лет миссии погибли более 2 тысячи американских военных.

"Талибан" захватил аэропорт Кабула. Боевики заявили о "полном освобождении Афганистана".

Только провинция Панджшер до сих пор остается неподконтрольной талибам. 31 августа 2021 года боевики совершили две попытки захватить регион.

В ООН утверждают, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе. В стране не хватает продуктов и лекарств.