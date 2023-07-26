Российский истребитель атаковал дрон США: в Вашингтоне наблюдают рост таких случаев
Российский истребитель атаковал американский беспилотник MQ-9 в Сирии. В Пентагоне отреагировали на действия россиян.
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга назвала действия российского истребителя "опасными" и "непрофессиональными", пишет 24 Канал. В США заявили, что фиксируют рост подобных инцидентов.
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В США заявили, что действиям россиян нет оправдания
"Я не могу говорить о россиянах и о том, почему они продолжают прибегать к такому опасному, непрофессиональному поведению, но мы наблюдаем, я бы сказала, рост этого", – отметила представительница Пентагона.
По ее словам, инцидент, произошедший 23 июля, - "это еще одно вопиющее пренебрежение правилами полетов". Сингх отметила, что "россияне знают, где мы действуем".
"Нет оправдания потому, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет операций США в этом районе", – подчеркнула она.
Что известно об инциденте российского истребителя с дроносом США
- 25 июля в США сообщили об очередном инциденте с участием российской авиации в Сирии, в результате которого получил повреждение американский беспилотник MQ-9.
- Российские самолеты летели вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты. Одна из таких ракет попала в MQ-9 и серьезно повредила винт.
- Добавим, что 14 марта в Черном море произошел схожий инцидент между американским БпЛА MQ-9 Reaper и российским Су-27. Из-за того, что российский истребитель пролетел максимально близко к дрону, MQ-9 Reaper получил повреждение. Известно, что российский Су-27 сбрасывал на дрон топливо.
- США решили потопить дрон из-за повреждений. После этого в Вашингтоне сообщили, что Россия обнаружила обломки дрона. Однако в США заверили, что сделали невозможным россиянам получить разведданные из остатков этого беспилотника.