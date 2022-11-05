Пентагон в Европе создает новое командование, которое будет заниматься вопросами поддержки Украины

Весь мир продолжает поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Так, Пентагон объявил о создании нового командования. Оно будет базироваться в Европе и помогать нам.

Об этом сообщила журналистам на брифинге Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона. Она отметила, что новое командование получит название Группа содействия безопасности Украины (SAG-U). Рассказываем, где оно будет расположено, и какие задачи будет выполнять.

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Группа будет помогать Украине противостоять России

Известно, что будет базироваться командование в Германии. Он будет входить в структуру Европейского командования Пентагона. А штат его будет насчитывать 300 человек. Их миссия: помогать учить и оснащать украинскую армию. Новое командование будет заниматься оптимизацией системы обучения и помощи.

Кто будет возглавлять командование? Известно, что им будет заниматься генерал-лейтенант Кристофер Т. Донахью. Он занимался координацией значительной части военной помощи США Украине за последние месяцы.

Заметим, что он помогал контролировать обучение в Украине. Донахью лично общался с украинскими генералами, узнавая их реальные потребности на поле боя. Также он опирался на собственный опыт, который приобрел во время выполнения ряда миссий, чтобы консультировать украинских коллег.

Напомним, что в преддверии США приняли очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него вошли:

ПВО Hawk;

250 БТР М1117;

40 бронекатеров;

1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Кроме того, средства будут направлены на модернизацию 45 танков, которые Украине передаст Чехия. Этот процесс будут совместно спонсированы США и Нидерландами. Известно, что часть танков наше государство получит в декабре 2022 года, а остальное – в течение 2023 года.

Мир продолжает помогать Украине

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