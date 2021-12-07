В Пентагоне стремятся не допустить военного конфликта из-за угрозы вторжения России в Украину
Источник:Defense One
В Минобороны США заявили, что прилагают все усилия, чтобы угроза вторжения России в Украину не привела к военному противостоянию. Американская сторона стремится разрешить ситуацию дипломатическим путем.
О том, что Соединенные Штаты хотят, чтобы удалось избежать военного конфликта, глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью изданию.
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США хочет дипломатического решения вопроса Украина – Россия
Наша цель в обоих случаях (в Украине и Тайване – 24 канал) – решать проблемы с помощью дипломатии и не доводить ситуации до военного конфликта,
– отметил Остин.
Глава Минобороны США отметил, что в случае вторжения России в Украину Вашингтон перебросит в Европу дополнительные войска, чтобы успокоить союзников.
США поддерживать союзников по НАТО
"Потребность в укреплении уверенности наших союзников по НАТО и наших союзников на восточном фланге будет реальной, и США будут готовы предоставить такие заверения", – заверил министр.
Он добавил, что Украина не является членом Альянса, поэтому не может получить защиту по 5-й статье его устава. Однако страна получает военную помощь от США в виде поставок оружия для самообороны и американских военных инструкторов.
С 2014 года военные США регулярно направляют в Украину для обучения и консультирования Вооруженных сил.Обратите внимание! Ранее Остин провел совещание с военным командованием США по обострению ситуации на границе Украины и России. На заседании отметили, что возможного вторжения можно избежать путем дипломатии.
Российские войска возле Украины: коротко
- Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности около украинской границы. Впоследствии эту информацию подтвердила и украинская разведка, подчеркнув, что атака может произойти в январе – феврале 2022 года.
- В то же время в Минобороны уверяют, что ВСУ готовы к любому сценарию.
- Министр обороны Алексей Резников 3 декабря заявил, что сейчас вблизи украинских границ находятся 94,3 тысячи российских военных. Иностранные СМИ предупреждают, что их количество может достичь 175 тысяч.
- Европа и США поддерживают Украину и угрожают России санкциями в случае полномасштабного вторжения.
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