Россияне запустили ИПСО перед ночным ракетным обстрелом: Юсов объяснил, на что обратить внимание

Враг в очередной раз прибегает к фейкам. Так, в ночь на 1 мая россияне заявили, что якобы количество запущенных ракет над Украиной составляет от 130 до 200 единиц. Кроме этого работают более 50 "Шахидов" и от 15 до 23 самолетов. Впрочем, на самом деле ракет было 18, а БПЛА всего несколько штук. Это целенаправленная ИПСО, рассчитанная на население.

Об этом в эфире 24 Канала сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он подчеркнул, на что следует обращать особое внимание в такой "информации".

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Враг не прекращает ИПСО

Россияне не прекращают свои информационно-психологические операции с начала полномасштабного вторжения и продолжают их в настоящее время, отметил Юсов. Одномоментно может реализовываться до десятка ИПСО как на территории Украины, так и в мире. Все для того, чтобы дезориентировать население, посеять панику, особенно перед украинским контрнаступлением.

"Поэтому здесь совет только один – доверять официальным, проверенным и верифицированным СМИ, официальным источникам. Соответственно не пользоваться "российскими помойками", анонимными телеграмм-каналами и вообще российскими так называемыми СМИ. Все, что оттуда идет – направлено против Украины и украинцев", – сказал представитель ГУР МО.

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