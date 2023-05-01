Россияне запустили ИПСО перед ночным ракетным обстрелом: Юсов объяснил, на что обратить внимание
Враг в очередной раз прибегает к фейкам. Так, в ночь на 1 мая россияне заявили, что якобы количество запущенных ракет над Украиной составляет от 130 до 200 единиц. Кроме этого работают более 50 "Шахидов" и от 15 до 23 самолетов. Впрочем, на самом деле ракет было 18, а БПЛА всего несколько штук. Это целенаправленная ИПСО, рассчитанная на население.
Об этом в эфире 24 Канала сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он подчеркнул, на что следует обращать особое внимание в такой "информации".
Смотрите также Два обстрела за три дня: в ВСУ объяснили цель новых ракетных атак России
Враг не прекращает ИПСО
Россияне не прекращают свои информационно-психологические операции с начала полномасштабного вторжения и продолжают их в настоящее время, отметил Юсов. Одномоментно может реализовываться до десятка ИПСО как на территории Украины, так и в мире. Все для того, чтобы дезориентировать население, посеять панику, особенно перед украинским контрнаступлением.
"Поэтому здесь совет только один – доверять официальным, проверенным и верифицированным СМИ, официальным источникам. Соответственно не пользоваться "российскими помойками", анонимными телеграмм-каналами и вообще российскими так называемыми СМИ. Все, что оттуда идет – направлено против Украины и украинцев", – сказал представитель ГУР МО.
Андрей Юсов об информационном терроре россиян: смотреть видео
Ночная атака россиян: основные новости
- С трех ночи 1 мая начали распространяться воздушные тревоги. Первые сирены прозвучали на Востоке, а к четырем утра "покраснела" вся территория. Первые звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Киевской областях. Сообщалось о работе ПВО.
- В целом враг в ночь на 1 мая выпустил по Украине 18 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 15. К сожалению, не обошлось без прилетов. Больше всего пострадал Павлоград в Днепропетровской области. По информации от председателя ОВА Сергея Лысака, пострадали 34 человека, из которых пятеро – дети. Самой младшей девочке всего восемь лет. У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.
- Россияне атаковали Украину самолетами стратегической авиации Ту-95. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что оккупанты впервые запускали Ту-95 из Энгельса. 24 Канал собрал всю информацию, которую нужно знать о бомбардировщике Ту-95.