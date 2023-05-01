Про це в ефірі 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він наголосив, на що треба звертати особливу увагу в такій "інформації".
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Ворог не припиняє ІПСО
Росіяни не припиняють своїх інформаційно-психологічних операцій від початку повномасштабного вторгення і продовжують їх нині, відзначив Юсов. Одномоментно може реалізовуватися до десятка ІПСО як на території України, так і в світі. Все для того, аби дезорієнтувати населення, посіяти паніку, особливо перед українським контрнаступом.
"Тому тут порада лише одна – довіряти офіційним, перевіреним і верифікованим ЗМІ, офіційним джерелам. Відповідно не користуватися "російськими помийками", анонімними телеграм-каналами і загалом російськими так званими ЗМІ. Все, що звідти йде – спрямоване проти України та українців", – сказав представник ГУР МО.
Андрій Юсов про інформаційний терор росіян: дивитись відео
Нічна атака росіян: основні новини
- З третьої ночі 1 травня Україною почали ширитися повітряні тривоги. Перші сирени пролунали на Сході, а до четвертої ранку "почервоніла" вся територія. Перші звуки вибухів пролунали на Дніпропетровщині та Київщині. Повідомлялося про роботу ППО.
- Загалом ворог в ніч на 1 травня випустив по Україні 18 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 15. На жаль, не обійшлося без прильотів. Найбільше постраждав Павлоград, що на Дніпропетровщині. За інформацією від голови ОВА Сергія Лисака, постраждало 34 особи, з яких п'ятеро – діти. Наймолодшій дівчинці лише вісім років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння.
- Росіяни атакували Україну літаками стратегічної авіації Ту-95. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що окупанти вперше запускали Ту-95 з Енгельса. 24 Канал зібрав усю інформацію, яку треба знати про бомбардувальник Ту-95.