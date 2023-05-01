Про це в ефірі 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він наголосив, на що треба звертати особливу увагу в такій "інформації".

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Ворог не припиняє ІПСО

Росіяни не припиняють своїх інформаційно-психологічних операцій від початку повномасштабного вторгення і продовжують їх нині, відзначив Юсов. Одномоментно може реалізовуватися до десятка ІПСО як на території України, так і в світі. Все для того, аби дезорієнтувати населення, посіяти паніку, особливо перед українським контрнаступом.

"Тому тут порада лише одна – довіряти офіційним, перевіреним і верифікованим ЗМІ, офіційним джерелам. Відповідно не користуватися "російськими помийками", анонімними телеграм-каналами і загалом російськими так званими ЗМІ. Все, що звідти йде – спрямоване проти України та українців", – сказав представник ГУР МО.

Андрій Юсов про інформаційний терор росіян: дивитись відео

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