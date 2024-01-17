Перед рассветом оккупанты ударили "Ониксами" по Одесской области: попали в аграрные объекты
Источник:Силы обороны Юга
После ночной массированной атаки дронами по Одесской области, враг нанес ракетный удар. Оккупанты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.
В Силах обороны Юга сообщили, что после атаки дронами россияне ударили ракетами по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.
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Оккупанты отвлекали авиацией над Черным морем
Защитники рассказали, что утром оккупанты отвлекали сил ПВО маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, когда коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.
Последствия вражеской атаки
Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. К счастью, пострадавших нет.
Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена. Ни животные, ни люди не пострадали,
– сообщили в Силах обороны.
Последствия коварного обстрела: фото Сил обороны Юга
Место прилета на агропредприятии в Одесской области: смотрите видео
Ночная атака "Шахедами": что известно
- Ночью 17 января Россия атаковала Украину с помощью 20 дронов-камикадзе "Шахед". ПВО работала в районах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
- К счастью, защитникам неба удалось сбить 19 беспилотников, однако обломки также наделали бедствия. В частности, в Одессе повреждены 8 домов, магазины и автомобили. Известно о 3 раненых.
- Кроме атаки "Шахедами", россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова. оккупанты убили 1 человека. Еще 17 человек получили ранения.
- Кроме того, Россия атаковала Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области. К счастью, там обошлось без пострадавших.
- Согласно данным МВД, всего этой ночью зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам страны.