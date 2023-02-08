Может быть все по аналогии с танками, – Мусиенко сказал, предоставит ли Британия Украине авиацию

Вероятно, процесс поставки Украине авиации для борьбы с врагом начнется неожиданно. Речь идет о вероятности получения Воздушными силами самолетов типа F.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, именно об этом соглашении речь шла во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.

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Какие настроения в Великобритании

Александр Мусиенко сообщил, что по этому вопросу британское правительство даст утвердительный ответ.

Логика событий и ход этих событий указывают на то, что, в конце концов, и дальнобойные артиллерийские системы, и дальнобойные ракеты, такие как ATACMS, их аналоги или аналоги GLSDB, будут уже переданы Украине,

– подчеркнул он.

По его мнению, разговоры о передаче Украине авиации не могут быть безосновательными.

"Если премьер-министр такой страны, как Великобритания, дает поручение своему министру обороны, то это уже вопрос не на уровне слухов, экспертных обсуждений или обсуждений в СМИ", – отметил он.

Мусиенко пояснил, что также решается вопрос о расширении учебной миссии Британии для украинских войск. В частности, украинские лётчики смогут получить навыки, необходимые для пользования авиацией.

Я думаю, что может быть все по аналогии с танками. То есть Британия приняла решение о предоставлении Challenger 2, и после этого мы увидели, что были приняты решения другими странами,

– сосредоточил внимание руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, инициативу поддержали США, Германия и, возможно, присоединится к передаче техники Франция.

Александр Мусиенко рассказал, как будут разворачиваться события с передачей британской техники: смотрите видео

На что может рассчитывать Украина

Александр Мусиенко рассказал, что, предположительно, в Британии обсуждают передачу многофункциональных самолетов серии типа F.

Очевидно, что говорится в первую очередь о F-16 или F-15,

– подчеркнул он.

По его мнению, Великобритания имеет два типа ракет. В частности, дальнобойные на расстояние до 300 км. Они являются аналогами американских систем ATACMS. Также на вооружении страны есть ракеты с дальностью до 600 километров.

"Но я думаю, что речь идет о расстояниях от 100 до 300 километров. Это то, что готова будет передать Британия", – объяснил Мусиенко.

По его словам, такое вооружение нужно Украине, чтобы уничтожать тыл противника, не давать разворачиваться войскам, лишать оккупантов возможности снабжать боеприпасами, снарядами и необходимой техникой непосредственно свои передовые позиции.

Нужно усложнять логистику противника, делать ее невозможной. Это важный элемент для сдерживания атак, которые все активнее начинает наш враг,

– прокомментировал он.

Мусиенко добавил, что шлем, переданный от украинских защитников неба, это подтверждение одной из целей Владимира Зеленского в Британии – договоренности именно о передаче авиации в Украину.

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