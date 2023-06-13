Как "Шахеды" попадают из Ирана в Россию: разведка Британии обнаружила маршрут больших поставок
Источник:Разведка Великобритании
Россия вероятно договорилась с Ираном о долгосрочных поставках дронов-камикадзе. Тегеран передает российским оккупантам "Шахеды" в больших объемах.
Иран продолжает нарушать 2231 резолюцию Совбеза ООН. Об этом говорится в отчете британской разведки за 13 июня.
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Как дроны попадают из Ирана в Россию
По данным аналитиков, Москва, вероятно, захотела увеличить объемы поставок дронов. Из-за увеличения объемов изменилась и логистика. Теперь Тегеран поставляет российским оккупантам свои БПЛА не самолетами, а кораблями.
Грузы поступают из Ирана в Россию через Каспийское море. По мнению экспертов, после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину этот международный транзитный коридор приобрел для них значительно большее значение. Россияне надеются, что благодаря ему они смогут закупать на азиатских рынках товары (в том числе оружие) менее уязвимым к международным санкциям способом.
Почему Россия выбрала именно "Шахеды"
Разведка Великобритании утверждает, что оккупанты закупают эти дроны из-за их дешевизны. Москва израсходовала значительный запас крылатых ракет во время российско-украинской войны. Потому Россия решила таким образом получить относительно дешевый ударный потенциал большой дальности.
Кроме того, разведчики заявили, что захватчики пытаются наладить внутреннее производство беспилотников. Иран мог помочь им в этом.
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- Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал "Шахеды" головной болью для наших защитников. Он объяснил, почему Россия запускает эти беспилотники именно ночью.
- А координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби не так давно сообщил, что Иран помогает России в строительстве завода по производству дронов. По его словам, это предприятие может заработать уже в начале следующего года.
- Однако пока неизвестно, будет ли этот завод производить именно "Шахеды". Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в разговоре с 24 каналом предположил, что Иран вряд ли поделится с Россией технологией производства Shahed-136. Ведь Тегерану выгодно держать Москву в зависимости от себя.