Глава Минобороны Германии уверен, что Украина может получить два батальона Leopard 2

Партнеры продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Вероятно, Силы обороны смогут сформировать два батальона германских танков Leopard 2.

Речь идет о 62 единицах. Об этом рассказал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Интересно Братья Кличко показали готовящиеся к отправке в Украину танки Leopard в Германии.

Украина может получить 2 батальона танков Leopard

Министр обороны Германии абсолютно уверен, что для формирования Украины второго батальона возможно использование танков Leopard 2A6.

Да, такое возможно,

– отметил Писториус, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине 62 танков.

По его словам, в целом обязательства по предоставлению 300 танков для Украины могут быть выполнены.

"И тогда мы увидим, как после этого поменяется ход войны", – заявил глава Минобороны Германии.

В то же время он скептически относится к следующим поставкам немецких танков, ведь сначала нужно ждать новых поставок от промышленности.

"Если бы я отдал все танки, я больше не смог бы тренировать", – объяснил министр.

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Танки Leopard скоро будут в Украине: последние новости

Партнеры Украины долго сомневались относительно предоставления ВСУ Leopard. Однако в начале января 2023 года они приняли соответствующее решение. Затем начались учения украинских военных.

В пятницу, 24 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна предоставит ВСУ еще 4 танка Leopard.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что первые 4 польских танка Leopard уже попали в Украину. Спустя некоторое время Силы обороны получат и другие танки.

Кроме этого, в издании Spiegel предположили, что Швеция также хочет предоставить Украине десятки танков Однако говорится не только о Leopard.



Что нужно знать о танках Leopard / Картинка 24 Канала