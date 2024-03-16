Передача Taurus Украине: правящая коалиция Германии поддержала резолюцию в Европарламенте
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Большинство правящей коалиции Германии 16 марта поддержало в Европарламенте резолюцию о передаче Украине дальнобойных ракет. Речь идет о Taurus.
Отмечается, что голосование проходило по резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС". Стоит также добавить, что это произошло на фоне того, что депутаты Бундестага 14 марта отклонили резолюцию о передаче этого вооружения Украине.
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Голосование в Европарламенте
Подавляющая часть депутатов из СДПГ, СвДП и "Зеленых" во время заседания Европарламента в Страсбурге проголосовала за резолюцию о передаче Taurus.
В одобренной резолюции пунктом 11 отмечается: "Страна особенно нуждается в высокоразвитых системах ПВО, крылатых ракет большой дальности, таких как Taurus, системах Storm Shadow и Scalp, современных боевых самолетов, различных видах артиллерии и боеприпасов, а также дронах".
В Европарламенте "за" принятие документа был 451 депутат, еще 46 высказались "против", а 49 воздержались. Отмечается, что все представители СДПГ и "Зеленых" единогласно поддержали резолюцию.
Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолировано правительство светофора в Берлине со своей линией. Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, "Зеленых" и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей,
– заявил председатель группы ХДС/ХСС в парламенте ЕС Даниэль Каспари.
Дискуссия по Taurus
- Олаф Шольц до сих пор выступает против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, для отправки ракет Taurus Украине, нужно привлечь немецких солдат – Шольц категорически отверг такую возможность. Кроме этого, ранее политик регулярно твердил о возможности "эскалации".
- В то же время Германия и Великобритания рассматривают возможность "кольцевой" передачи ракет. То есть Берлин поставляет Лондону ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, предоставляет больше ракет Storm Shadow. Министр обороны Германии Анналена Бербок сказала, что "это был бы вариант".
- Также Анналена Бербок пытается изменить мнение Олафа Шольца о передаче Taurus. СМИ пишут, что госпожа министр ведет тайную работу над планом, который позволит Германии отправить Украине крылатые ракеты и не пересечь "красные линии" канцлера.