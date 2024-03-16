Зазначається, що голосування відбувалося за резолюцією про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС". Варто також додати, що це відбулося на тлі того, що депутати Бундестагу 14 березня відхилили резолюцію щодо передачі цього озброєння Україні.

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Голосування в Європарламенті

Переважна частина депутатів з СДПН, ВДП і "Зелених" під час засідання Європарламенту в Страсбурзі проголосувала за резолюцію щодо передачу Taurus.

У схваленій резолюції пунктом 11 наголошується: "Країна особливо має потребу в високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, системах Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видах артилерії та боєприпасів, а також дронах".

У Європарламенті "за" ухвалення документа був 451 депутат, ще 46 висловилися "проти", а 49 утрималися. Зазначається, що всі представники СДПН і "Зелених" одноголосно підтримали резолюцію.

Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольований уряд світлофора в Берліні зі своєю лінією. Незважаючи на те, що ми, ХДС/ХСС, вітаємо голосування депутатів ЄС від СДПН, "Зелених" і ВДП, представлення протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців,

– заявив голова групи ХДС/ХСС у парламенті ЄС Даніель Каспарі.

Дискусія щодо Taurus