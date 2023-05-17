Германия не будет присоединяться к "коалиции истребителей" для Украины: как это объяснил Шольц
Источник:Tagesschau
В Германии заявили, что вопрос передачи F-16 не так острый, как его задают. Шольц считает, что его страна уже и так взяла на себя дополнительные обязательства по Украине.
Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не испытывает давления на передачу Украине истребителей F-16.
К теме Есть преимущества для Европы – политолог об обучении и возможной передаче F-16
Какая позиция Германии относительно передачи Украине истребителей
Олаф Шольц считает, что вопрос передачи Украине истребителей не столь острый; Германия сосредоточена на предоставлении танков, боеприпасов и создании "рабочей системы ремонта". Также ФРГ будет передавать системы противовоздушной обороны и в правительстве убеждены, что все это серьезно повлияет на способность Украины защищаться.
К коалиции истребителей Германия присоединяться не планирует. Шольц заявил, что и без передачи F-16 Германия взяла на себя дополнительные обязательства по помощи Украине. Позицию Шольца подтвердил и министр обороны Германии Борис Писториус – он заявил, что ни один из вопросов передачи Украине самолетов не будет решаться в Бундесвере.
Также на встрече в Берлине с Писториусом министр обороны Великобритании Бен Уоллес развенчал слухи о том, что Британия готова передать Украине F-16. По его словам, все, что может сделать страна, так это "тренировать пилотов и поддерживать".
Что известно о передаче Украине F-16
- Правительство Бельгии согласилось обучать украинских военных пилотировать западные истребители, однако передать самолеты страна пока не готово: премьер Александер де Кроо заявил, что все имеющие Бельгия 50 F-16 уже задействованы для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии.
- Согласилась учить украинских пилотов и Великобритания. Там отказ передавать истребители объясняют тем, что это долгий процесс и предварительно нужно научить украинских военных использовать F-16 и наладить инфраструктуру.
- И даже в случае, если решение о передаче Украине западных истребителей будет принято, ждать их придется долго: глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на доставку F-16 в Украину понадобится не менее 18 месяцев.