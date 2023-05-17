Германия не будет присоединяться к "коалиции истребителей" для Украины: как это объяснил Шольц

В Германии заявили, что вопрос передачи F-16 не так острый, как его задают. Шольц считает, что его страна уже и так взяла на себя дополнительные обязательства по Украине.

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не испытывает давления на передачу Украине истребителей F-16.

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Какая позиция Германии относительно передачи Украине истребителей

Олаф Шольц считает, что вопрос передачи Украине истребителей не столь острый; Германия сосредоточена на предоставлении танков, боеприпасов и создании "рабочей системы ремонта". Также ФРГ будет передавать системы противовоздушной обороны и в правительстве убеждены, что все это серьезно повлияет на способность Украины защищаться.

К коалиции истребителей Германия присоединяться не планирует. Шольц заявил, что и без передачи F-16 Германия взяла на себя дополнительные обязательства по помощи Украине. Позицию Шольца подтвердил и министр обороны Германии Борис Писториус – он заявил, что ни один из вопросов передачи Украине самолетов не будет решаться в Бундесвере.

. О создании "коалиции истребителей" заявил Владимир Зеленский. К ней уже присоединились Великобритания, Франция и Нидерланды. Страны совместно работают над передачей Украине истребителей F-16.

Также на встрече в Берлине с Писториусом министр обороны Великобритании Бен Уоллес развенчал слухи о том, что Британия готова передать Украине F-16. По его словам, все, что может сделать страна, так это "тренировать пилотов и поддерживать".

Что известно о передаче Украине F-16