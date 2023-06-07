Украина может получить истребители F/A-18 Hornet от Австралии: в чем их особенность
Австралия обсуждает с США и Украиной передачу 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Сейчас Украина остро нуждается в самолетах, поэтому пока мы не получили обещанные F-16, истребители F/A-18 могут стать хорошей альтернативой.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что истребители F/A-18 Hornet в первую очередь помогут уничтожать военные цели врага и усилят противовоздушную оборону.
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Поддержка иностранных партнеров помогает нашим бойцам уничтожать врага и его техники. Сейчас одна из главных потребностей ВСУ – это усиление авиации. Американские истребители F/A-18 помогут украинской системе ПВО защитить небо от российских ракет и дронов.
В чем отличие истребителей F/A-18 и F-16: смотрите видео
Особенности F/A-18
Истребитель F/A-18 – американский палубный истребитель – бомбардировщик. Ключевая особенность F/A-18 состоит в том, что его можно использовать на разных поверхностях. Он не является самолетом только морского базирования.
Техническая характеристика F/A-18 очень похожа с F–16, ведь этот самолет комбинирован. В частности, его можно использовать прежде всего для нанесения мощных ракетно-бомбовых ударов по наземным объектам оккупантов. Кроме того, он поможет защитить украинское небо от вражеских ракет.
По мнению Мусиенко, F/A-18 будет хорошим вкладом в нашу самолетную коалицию, которая стремительно растет и расширяется. Истребители западного образца непременно появятся в украинском небе – это исключительно вопрос времени и перспектив.
Украине критически нужны истребители F-16, ведь они могут оказать существенное влияние на ход войны. Они помогут держать российскую авиацию вдали от украинских границ и тем самым уберегут города и села от бомбардировок.
Что известно о передаче Украине истребителей F-16: последние новости
- Президент США Джо Байден сообщил, что американские инструкторы будут учить украинских пилотов управлять истребителями F-16. Учения будут проходить в Европе.
- Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, кто из украинских пилотов поедет в Европу овладевать F-16. По его словам, приоритет на тех, кто хорошо владеет английским языком и молодежь, которая позже станет наставниками для своих младших коллег.
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что ВСУ во время контрнаступления летом 2023 года не будут использовать истребителей F-16. Однако привлекут все наземные вооружения.