Дадут Украине и ракеты Taurus, – политолог из Германии назвал условие

Украина подала в Германию запрос о получении дальнобойных ракет Taurus. Пока что страна не дала ответа о вероятности передачи такого вооружения.

Немцам очень тяжело решиться на первый шаг. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Ракеты будут

Игорь Эйдман отметил, что в Германии царит такая политическая культура, согласно которой впереди отца в ад никто лезть не хочет.

Они, конечно, дадут эти ракеты, но после американцев,

– объяснил он.

По его словам, немцы готовы всячески помогать Украине и способствовать приближению ее победы в войне с Россией, впрочем, они не готовы брать на себя огонь только ради статуса страны-чемпиона.

"Они идут в фарватере американцев – американцы будут снабжать дальнобойные ракеты и немцы тоже будут", – пояснил политолог.

Впрочем, это вовсе не означает, что Германия таким образом хочет отдать заднюю. Может случиться так, как было с передачей танков: немцы все равно стали первыми поставщиками Leopard 2 в Украину.

Ракеты для Украины: последние новости

Во Франции рассматривают возможность передачи Украине крылатые ракеты Scalp.

Великобритания также может дать Украине еще сотни дальнобойных ракет дальнобойных ракет. Речь идет о "Хане", SLAM-ER, итальянском и французском вариантах SCALP EG.

О поставках ракет Taurus президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц якобы говорили еще в начале мая.